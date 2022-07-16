بالفيديو مشاهد جوية ينشرها الاحتلال للقصف الصهيوني على قطاع غزة اليوم

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مشاهد جوية ينشرها الاحتلال للقصف الصهيوني على قطاع غزة اليوم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:52 ص
16 يوليو 2022
مشاهد جوية ينشرها الاحتلال للقصف الصهيوني على قطاع غزة اليوم
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