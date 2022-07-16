بالفيديو مشاهد جوية ينشرها الاحتلال للقصف الصهيوني على قطاع غزة اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:52 ص
16 يوليو 2022
IMG-20220716-WA0017.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

مشاهد جوية ينشرها الاحتلال للقصف الصهيوني على قطاع غزة اليوم

 

متعلقات