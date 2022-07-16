هآرتس: الوسيط المصري يتدخل لمنع التصعيد بين مقاومة غزة والاحتلال

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت16/7/2022، إن الوسيط المصري والذي يتواصل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، لا يتوقع أن تتدهور الأوضاع في قطاع غزة، عقب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، يزعم إطلاق المقاومة صواريخ تجاه مغتصبات غلاف غزة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الوسيط المصري أجرى اتصالات بين الأطراف من أجل منع التصعيد والحد من نطاق الرد الإسرائيلي.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية فجر وصباح اليوم السبت، غارات جوية على مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن طائرات حربية قصفت بأربعة صواريخ موقع تابع للمقاومة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما تسبب باندلاع حريق بداخله.

كما قصفت طائرات أخرى موقع "البحرية/ البيدر" جنوب غرب مدينة غزة، بنحو 8 صواريخ، تسببت بانفجارات كبيرة.

وكان 3 مستوطنين أصيبوا بالهلع جراء إطلاق صاروخين على عسقلان عند نحو الساعة الواحدة فجرًا، حيث تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة، وفق إعلان الاحتلال.