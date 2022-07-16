صحة غزة تتوقع موجة "شديدة" من كورونا وإصابة أعداد كبيرة

توقع مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة د. مجدي ضهير، أن تكون الموجة الحالية في قطاع غزة من متحور كورونا "شديدة"، وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكد ضهير في تصريح لإذاعة الأقصى، أن المتحور الجديد لا يختلف كثيراً عن المتحورات السابقة من اوميكرون، وأعراضه لا تختلف عن الأعراض السابقة.

وقال ضهير:" سنتعامل مع هذه الموجة الخامسة من كورونا وسنعبر منها كما عبرنا من الموجات السابقة إن شاء الله، ما نلاحظه أن كل السلالات التي ظهرت حديثاً هي أخف خطورة من سابقاتها، ولكن قدرتها على الانتشار أكبر.

وشدد ضهير على ضرورة إتباع إجراءات الوقاية والسلامة.‏

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل أيام أن قطاع غزة دخل في موجة خامسة من جائحة كوفيد 19 من نوع BA5 والذي يتمتع بسرعة انتشار أكبر من المتحور الأصلي.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، أن المعطيات تشير إلى أن أعداد الحالات المتوقع تسجيلها لن تصل إلى ما كانت عليه خلال الموجات السابقة، مشيرة إلى أن التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 أثبت نجاعته في تعزيز المناعة وتوفر فرص الوقاية من الإصابة أو الحد من مضاعفاتها الخطيرة وتقليل الوفيات.

ودعت لتلقي اللقاحات الأساسية من لقاح كوفيد ١٩ لمن لم يتلق اللقاح بعد كما، وتلقي الجرعات التعزيزية للوقاية من فيروس كوفيد19، كما دعت للحرص على ارتداء الكمامة في المرافق الصحية لكافة العاملين والمرضى والمرافقين والزوار.

ونوهت إلى ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والأماكن المزدحمة، إلى جانب منع زيارة المرضى في المستشفيات والسماح بمرافق واحد فقط للمريض عند الحاجة.

وخصصت وزارة الصحة، مراكز الفرز التنفسي في المستشفيات للحالات الخطيرة، والتي تعاني من الأعراض الشديدة، مبينة أن حالات الاشتباه بالإصابة فيتم متابعتها وإجراء الفحص السريع لها في المراكز الصحية المعلن عنها والتابعة للرعاية الأولية بوزارة الصحة والأونروا والمؤسسات الأهلية.