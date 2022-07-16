غزة.. 9897 مغادراً و5360 وافداً عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت 16 يوليو 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9897 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5360 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9842 مواطناً و25 أجنبياً، و30 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر، أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 5245 مواطناً، و51 أجنبياً، و60 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.