الوزارة تحدد موعد نتائج الثانوية العامة غزة 2022- موعد نتائج توجيهي فلسطين 2022، ترقب عام من قبل طلبة وأهالي الثانوية العامة "توجيهي" 2022، عن الموعد المرتقب والمحدد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بشأن إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022، كون هذه النتائج جاءت بعد سنة دراسية صعبة وفق العديد من أهالي الطلبة، وأبرز ما جاء بها تعديل الوزارة على العديد من المباحث الدراسية، والذي بررته الوزارة بالحفاظ على نهج وسير الامتحانات، لذلك وحرصاً مع فريق العمل في"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن ابرز التصريحات التي جاءت على لسان المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بشأن الموعد المحدد عن موعد نتائج التوجيهي في فلسطين 2022.

تاريخ نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

ونتائج الثانوية تعتبر حدث تاريخي سنوي بالنسبة للفلسطينيين في كافة تواجدهم في داخل أراضي الوطن سواء في قطاع غزة أو الضفة الفلسطينية أو القدس المحتلة، لذلك تجد العشرات من الفلسطينيين تهتم بشكل دائم في اخبار الثانوية العامة وأحداث الثانوية العامة 2022، فضلاً عن البحث المستمرة عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022، التي تنتشر فيها أجواء الفرح والسرور والسعادة في بيوت الطلبة المتفوقين، والتي نأمل من الله أن تعم هذه الأجواء كافة البيوت الفلسطينية وبنجاح كافة طلبة الثانوية العامة2022 في فلسطين.

موعد نتائج الثانوية العامة غزة 2022

وكشف محمد عواد مدير عام القياس والتقويم، اليوم السبت 16/7/2022، والامتحانات في وزارة التربية والتعليم في رام الله، عن تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

وقال عواد في تصريحات إذاعية، إنه مع نهاية هذا الأسبوع الجاري، سننتهي من تصحيح كافة اختبارات الثانوية العامة بالضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفًا: "عندها سيكون بالإمكان تحديد موعد نتائج امتحانات التوجيهي في فلسطين 2022.

وأضاف: "عملية تصحيح اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي" 2022 ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى أسبوع تقريبًا، وخصوصا في مبحثي التربية الإسلامية، والتكنولوجيا".

كم باقي لنتائج التوجيهي في فلسطين 2022

وفي مقالنا الوزارة تحدد موعد نتائج الثانوية العامة غزة 2022- موعد نتائج توجيهي فلسطين 2022، وتابع: "كل ما يُشاع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد مواعيد نتائج التوجيهي، هو غير صحيح، وغير دقيق، مع تفهّمنا الكامل لرغبة أولياء الأمور بالإعلان عن الموعد الرسمي، ونؤكد بأنها ستكون قبل نهاية هذا الشهر".

وأشار إلى أن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين 2022، لن تختلف عن العام الماضي، مبيناً أنها ستكون من خلال الرسائل النصية عن طريق شركات الاتصالات، وكذلك عبر الموقع الخاص الذي أعدّته وزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نتائج توجيهي 2022

وأنهي طلبة الثانوية العامة في فلسطين مرحلة التوجيهي 2022 التي تعد الأكثر جدلاً منذ سنوات، وذلك بتقديم امتحان التكنولوجيا للفرعين الأدبي والعلمي، اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، إذ عبروا عن سعادتهم وبهجتهم لانتهاء هذه الفترة العصيبة التي عاشوها لعام كامل بدءاً من بداية الفصل الدراسي وحتى نهاية هذه المرحلة المفصلية، رابط نتائج توجيهي 2022 فلسطين بالاسم psge.ps هنــــــــــــــــــا

نتائج توجيهي 2022

ويعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من الانتظار، إذ لم يتبق سوى أيامًا معدودات على الكشف عن أسماء الأوائل والنتائج الرسمية التي ستؤهلهم من أجل الالتحاق بالمرحلة القادمة وهي الجامعات أو الإعادة مرة أخرى.

وبذلت الوزارة جهودا كبيرا من أجل إنجاح الامتحانات وإعلان نتائج الثانوية العامة في جميع المحافظات، حيث لا تزال الجائحة الصحية تؤثر على الوضع في فلسطين في ظل تحذيرات من إمكانية انتشار موجة سادسة.





موعد نتائج توجيهي فلسطين 2022

واتفق جميع الطلبة، على أن أسمى أمنياتهم تحقيق درجات تؤهلهم إلى دراسة التخصص الذي يحلمون فيه منذ سنوات، داعين وزارة التربية والتعليم إلى مراعاتهم عند تصحيح الامتحان، لاسيما بعد القرارات التي أثارت جدلا واسعا في بين جميع طلبة الثانوية العامة،وتبقى المنافسة قائمة بين الطلبة المتميزين في الحصول على النسبة الأعلى في فلسطين، لاسيما أن هناك العشرات يتنافسون على حصد مرتبة العشر الأوائل على مستوى فلسطين، وبعد الانتهاء من تقديم الامتحان يلجأ الطلبة في البحث عن، رابط فحص نتائج التوجيهي بالاسم ورقم الجلوس، حتى يكونوا جاهزين عند موعد الإعلان عن النتيجة النهائية وفق التاريخ الذي تحدد وزارة التربية والتعليم العالي،الوزارة تحدد موعد نتائج الثانوية العامة غزة 2022- موعد نتائج توجيهي فلسطين 2022 ، و لفحص اسمك في التوجيهي اضغط هنا