الذكرى الحادية والعشرون للاستشهادي نضال إبراهيم أبو شادوف

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: كانت قرية برقين قضاء جنين على موعد مع فارسها الاستشهادي نضال إبراهيم مصطفى أبو شادوف في 28 فبراير 1981م، لعائلة مؤمنة بدينها ووطنها، مكونة من الوالدين وأحد عشر من الأبناء. وتلقى فارسنا نضال تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس القرية.

في صفوف الجهاد: انتمى إلى حركة الجهاد الإسلامي، ولعزيمته ونشاطه المميز تم إدراجه في العمل العسكري بصفوف سرايا القدس، وشارك في صد العديد من الاجتياحات المتكررة الصهيونية لمخيم جنين، وله دور بارز في العديد من العمليات العسكرية التي نفذتها سرايا القدس ضد العدو الصهيوني.

شهيدٌ على طريق القدس: مساء الاثنين 16 يوليو 2001م، ورغم الاجراءات الأمنية المشددة استطاع الاستشهادي نضال أبو شادوف تفجير نفسه من خلال حزام ناسف في تجمع حاشد في محطة قطار قرب مدينة الخضيرة، وأدت العملية لمقتل جنديين وإصابة 11 بجراح متفاوتة. وقد أعلنت سرايا القدس مسئوليتها المباشرة عن العملية البطولية التي نفذها أحد مجاهديها الأبطال وهو الاستشهادي المجاهد نضال أبو شادوف، وعاهدت الاستشهادي وأبناء شعبنا الفلسطيني على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة. وقد شكلت العملية البطولية ضربة قوية لنظرية الأمن الصهيوني، واعتبرتها المصادر الصهيونية خطيرة جداً.