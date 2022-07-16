سعر صرف الريال السعودي اليوم في السبت 16 يوليو 2022 مصر، لا يزال الريال السعودي في حالة من عدم الاستقرار على قيمته مقابل الجنيه المصري، ووفق التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، فقد أظهر الريال السعودي نوعاً من الاستقرار مقابل الجنيه المصري لليوم السبت 16/7/2022، لذلك تجد أن التعاملات بالريال السعودى تأخذ منحني مختلف من قبل أصحاب الأعمال التجارية السعودية في مصر، لذلك وضع لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن أبرز أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لليوم السبت 16/7/2022م، في كافة البنوك المصرية ومنها البنك المصري المركزي والبنك الأهلي كبرى البنوك الحكومية في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ووسط تعاملات هادئة، استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر خلال تداولات صباح السبت 16 يوليو/تموز 2022، بعد استقرار سعره في البنوك يوم الخميس الماضي التي كان يوم أمس واليوم عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، فقد بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وبقي سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، عند 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB مسجلًا نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

احتفظ سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، بمستواه عند 18.83 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس، بحسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe Org.eg".

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري فقد استقر عند مستوى 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، وهي أسعار أمس نفسها.

واستقر سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر

سجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي فقد سجل نحو 18.74 جنيه للشراء، و19 جنيهًا للبيع.

وبالنسبة لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي (CIB) فقد استقر عند نحو 18.85 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند 22.55 جنيه للشراء، و22.65 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري "cbe Org.eg".

وظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري عند 22.14 جنيه للشراء، و22.46 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

أسعار العملات البنك الأهلى

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، مسجلًا 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الراجحي

وظل سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك المركزي المصري، عند 61.16 جنيه للشراء، و61.57 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي المصري، عند 58.81 جنيه للشراء، و61.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

وفي مقالنا سعر صرف الريال السعودي اليوم في السبت 16 يوليو 2022 مصر، سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم أبرز ما جاءت به العملات في قيمتها مقابل الجنيه المصري اليوم السبت16/7/2022م، ومنها الدولار الأمريكي والريال السعودي وغيرها من العملات مقابل الجنيه المصري.