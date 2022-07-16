الاحتلال ينصب حاجزا دائما على المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 16/7/2022، حاجزا دائما على المدخل الرئيسي –الشرقي- لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، ودققت في هويات المواطنين، وأعاقت حركة الدخول والخروج من وإلى القرية.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت منذ عام الحاجز بواسطة عدد من المكعبات الاسمنتية، قبل أن تضيف إليه نقاط مراقبة، وعززته اليوم بحواجز بلاستيكية مزودة بشاخصات تحذيرية كتلك التي يستخدمها في حواجزه الدائمة، خاصة على مداخل المدن، كما نصبت سلاسل حديدية تُجبر المركبات على التوقف والمرور من بينها.