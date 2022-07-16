الأهلي ضد بيراميدز اليوم السبت 16 يوليو 2022.. بث مباشر الأهلي وبيراميذر والقنوات الناقلة، يبحث عشاق كرة القدم المصرية في مصر والوطن العربي على حد سواء، عن موعد ورابط موثوق لمشاهدة المباراة بين فريقي الأهلي المصري وبيراميدز في إطار الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز، وذلك الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت 16 يوليو 2022، على استاد الدفاع الجوي، في مباراة يأمل الفريقين من خلالها تحقيق الفوز على الآخر، وحصد النقاط الثلاثة، وذلك في إطار التنافس الشديد بين الفرق المتصدر والوصيفة والمركز الثالث من المنافسة على اللقب لهذا الموسم.

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