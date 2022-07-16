رابط إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان ٢٠٢٢ في الجزائر اليوم السبت

رابط إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان ٢٠٢٢ في الجزائر ، من المقرر ان تعلن الجزائر اليوم نتائج الثانوية العامة في تمام الساعة الرابعة مساءً ’ وخاصة بعد ان أعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها عن موعد الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2022، اليوم السبت 16 جويلية 2022 ابتداء من الساعة الرابعة مساء، النتائج ستكون متاحة لجميع الطلاب للاطلاع فورا على نتائج البكالوريا 2022 وفقا لرقم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للامتحانات في الجزائر ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع موعد نشر رابط نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان ٢٠٢٢ في الجزائر.

رابط نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان ٢٠٢٢ في الجزائر اليوم السبت 16/7/2022

وزارة التربية والتعليم الجزائرية كشف أن جميع أعمال التصحيح والتأهيل قد اكتملت رسميا في جميع مراكز التصحيح في جميع الولايات الجزائرية ، وأن مختصي الوزارة يقومون بتحميل النتيجة عبر الإنترنت.

رابط موقع بكالوريا في الجزائر اليوم السبت 16/7/2022

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واعلنت انه من المقرر سنقوم = بمراجعة خطوات التحقق من نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر من خلال موقع المكتب الوطني للامتحانات والمعارضات ، كما أشارت وزارة التربية الوطنية ، والتي كانت على النحو التالي :-

تسجيل الدخول عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

اختيار نتائج البكالوريا 2022.

ادخال رقم التسجيل ورقم السري الخاص بالطالب والمرفق بطلب الاستدعاء الخاص بالامتحانات.

الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان ٢٠٢٢ في الجزائر اليوم السبت

سحب كشف نقاط شهادة البكالوريا 2022

يظل الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية وموقعها الإلكتروني المصدر الحقيقي والحقيقي للمعلومات ، وتؤكد التقارير الأولية وفقا لأتباع سير عملية تصحيح امتحانات شهادة البكالوريا 2022 أن نسبة النجاح في دورة شهادة البكالوريا في يونيو 2022 بلغت 61٪. النتائج جاهزة أيضا وسيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة. ولاية تيزي وزو هي الأولى على المستوى الوطني في نسبة الموافقة. سيتم إغلاق مراكز التصحيح بشكل دائم في موعد أقصاه الثلاثاء 12 يوليو.

رابط نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان ٢٠٢٢ في الجزائر اليوم السبت

وكان أكثر من 700 ألف طالب في الجزائر تقدموا لاختبارات نيل شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) دورة يونيو 2022، موزعين على أكثر من 2.500 مركز امتحان على المستوى الوطني على مدار 5 أيام (من 12 إلى 16 يونيو الجاري).

و حسب وزارة التربية الوطنية, فلم يطرأ أي تغيير على برنامج سير اختبارات البكالوريا لهذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية, حيث تمكن المترشحون من الاختيار بين موضوعين في كل مادة, إضافة إلى تخصيص مدة نصف ساعة إضافية للإجابة، زيادة عن الوقت الرسمي لكل مادة.

و كان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أوضح مؤخرا أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية، مشددا على ضرورة عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وكالة فلسطين اليوم في انتظار نشر رابط نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان ٢٠٢٢ في الجزائر اليوم السبت 16/7/2022 في تمام الساعة الرابعة عصراً.