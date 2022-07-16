جيش الاحتلال يعلن عن مواصلة استهداف مواقع المقاومة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت 16 يوليو 2022، عن مواصلة طائراته استهداف مواقع المقاومة في قطاع غزة.

وقال المتحدث في بيان صحفي: هاجمت طائرات مقاتلة قبل قليل موقعًا عسكريًا آخر للمقاومة، بزعم إطلاق صواريخ وإطلاق نيران رشاشة من قطاع غزة.

وشنت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" عدة غارات، فجر اليوم السبت، على موقع للمقاومة في قطاع غزة.

وقال مراسلنا وشهود عيان: إن طائرات الاحتلال قصفت بنحو 8 صواريخ موقعًا للمقاومة قرب البيدر غرب مدينة غزة.

كما أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمالي قطاع غزة.