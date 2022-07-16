حماس تُعقب على قصف الاحتلال لقطاع غزة فجر اليوم

عقّب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، صباح اليوم السبت 16 يوليو 2022، على القصف "الإسرائيلي" الذي استهدف قطاع غزة.

وأكد قاسم في تصريح صحفي، أن قصف العدو لقطاع غزة وترويع الآمنين يأتي في إطار جرائمه وسلوكه الارهابي الذي لا يتوقف ضد شعبنا في كل أماكن تواجده.

وقال قاسم: لن يستطيع الاحتلال الصهيوني بكل ادوات الارهاب والدعم الامريكي له، أن يكسر إرادة شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة، وسنواصل مقاومتنا ونضالنا المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية قد شنت عدة غارات، فجر اليوم السبت، على موقع للمقاومة في قطاع غزة.