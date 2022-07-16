بالفيديو طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على مواقع للمقاومة وسط القطاع وغرب غزة

جددت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" استهدافها صباح اليوم السبت 16/7/2022 لمواقع للمقاومة وسط القطاع بعد أقل من ساعتين من شن الطائرات الحربية الإسرائيلية نحو ثمانية غارات، فجر اليوم السبت، على موقع للمقاومة غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال قصفت موقع شهداء النصيرات بأربعة صواريخ من قبل الطائرات الحربية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت 16 يوليو 2022، عن مواصلة طائراته استهداف مواقع المقاومة في قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت بنحو 8 صواريخ فجراً موقعًا للمقاومة قرب البيدر غرب مدينة غزة.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن المقاومة أطلقت مضادات أرضية صوب مقاتلات الاحتلال في أجواء قطاع غزة.

فيما اعترفت جيش الاحتلال باطلاق صاروخين على مستوطنة إسرائيلية تبعد عن غزة نحو 30 كيلو .

وقال مراسلنا وشهود عيان ان المقاومة الفلسطينية تصدت للطائرات المعادية باطلاق نيران ثقيلة وصواريخ مضادة للطائرات.