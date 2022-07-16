بالفيديو وقوع 3 إصابات.. إطلاق صاروخين من قطاع غزة اتجاه مدينة عسقلان المحتلة

أطلق فجر اليوم السبت، صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان المحتلة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين بالهلع خلال الركض إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الانذار، وفق مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر مستوطنون مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انطلاق صواريخ القبة الحديدية من مدينة عسقلان لاعتراض الصاروخين.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: عبر بيان " تم تفعيل تحذير في مدينة عسقلان وفي محيط غزة".

وأضاف الناطق، "تم رصد إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل، والقبة اعترضت صاوخاً واحداً والآخر سقط في منطقة مفتوحة"، وفق زعمه.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بتحليق مكثف وعلى مستويات مختلفة لطائرات الاحتلال بدون طيار في محافظة شمال غزة، بعد ورود أنباء بإطلاق صاروخين اتجاه البلدات المحتلة.