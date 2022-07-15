أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 16 يوليو 2022، يبحث الكثير من السوريين عن أسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، و لذلك يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب من مختلف العيارات في أسواق سوريا، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 16 يوليو 2022، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا 137.850 ألف ليرة (54.86 دولار)، مقابل 138.197 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس.

وبلغ جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا 103.389 ألف ليرة (41.15 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المتخصصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 80.413 ألف ليرة (32 دولارا)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 68.925 ألف ليرة (27.43 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا 120.621 ألف ليرة (48.01 دولار)، مقابل 120.925 ألف ليرة في إغلاق أمس.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا نحو 4.287 مليون ليرة (1706 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا نحو 964.972 ألف ليرة (384.06 دولار).

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم في العقود الآجلة تسليم أغسطس 2022 بنسبة 0.24% (4.10 دولار) إلى 1701.70 دولار للأوقية، بحلول الساعة 3:19 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

كما نزل سعر الذهب الفوري بنسبة 0.35% (5.9 دولار) إلى 1703.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 3:28 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.