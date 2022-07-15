طالع أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 16 يوليو 2022

أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 16 يوليو 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في السودان، خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث انخفضت أسعار الذهب اليوم في السودان السبت 16 يوليو/تموز 2022، تزامنا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان بتعاملات اليوم السبت، إلى 25.017 ألف جنيه (54.80 دولار)، مقابل 25.123 ألف جنيه في إغلاق أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان خلال تعاملات اليوم، إلى مستوى 18.763 ألف جنيه (41.10 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.593 ألف جنيه (31.97 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 12.508 ألف جنيه (27.40 دولار)، وفقا لمنصة gold-price-today المختصة في رصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السودان

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى مستوى 21.890 ألف جنيه (47.95 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان نحو 778.024 ألف جنيه (1704 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان نحو 175.122 ألف جنيه (383.61 دولار).

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم في العقود الآجلة تسليم أغسطس 2022 بنسبة 0.24% (4.10 دولار) إلى 1701.70 دولار للأوقية، بحلول الساعة 3:19 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

كما نزل سعر الذهب الفوري بنسبة 0.35% (5.9 دولار) إلى 1703.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 3:28 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.