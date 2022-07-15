كم سعر جرام الذهب مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 16 يوليو 2022، حيث يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" بشكل يومي أسعار الذهب في جميع الدول، و في هذه السطور يوضح لكم أسعار الذهب في تعاملات صباح السبت 16 يوليو 2022، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر رغم تراجع أثمان المعدن النفيس عالميا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1135 جنيها مقابل 1132 جنيها، أمس وفقا لمنصة egypt.gold-price المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) 905.31 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر مستوى 775.98 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 603.53 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر، 32177 جنيها (1704 دولارات).

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7243 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم في العقود الآجلة تسليم أغسطس 2022 بنسبة 0.24% (4.10 دولار) إلى 1701.70 دولار للأوقية، بحلول الساعة 3:19 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

كما نزل سعر الذهب الفوري بنسبة 0.35% (5.9 دولار) إلى 1703.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 3:28 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.