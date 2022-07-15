بالصور تعرف على مواصفات سيارة "الوحش" التي اصطحبها بايدن للمنطقة.. تحمل الرقم 46 وثمنها 1.5 مليون دولار

استقل الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته في منطقة الشرق الأوسط السيارة الرئاسية المعروفة باسم "الوحش"، والتي يقدر ثمنها بنحو 1.5 مليون دولار.

وتحمل السيارة الليموزين الرئاسية التي استقلها بايدن لوحة معدنية عليها رقم 46 (باعتبار أنه الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة).

وتعرف سيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باسم "الوحش" لكبر حجمها ووزنها.

وسيارة الرئيس الأمريكي من طراز "كاديلاك" ومصنوعة خصيصا للخدمة السرية الأمريكية، وقادرة على استيعاب نحو 7 ركاب بشكل مريح.

وتقدر تكلفة السيارة "الوحش" بنحو 1.5 مليون دولار حسب ما ورد في تقرير فيديو نشرته (CNN)، ويزأر بداخلها محرك 8 أسطوانات، وهي مجهزة بأجهزة رؤية ليلية، وبإغلاق محكم يوفر الحماية ضد مواد القتال الكيميائية، وإطارات مضادة للرصاص، وأبواب فولاذية يبلغ سمكها نحو 20 بوصة، وتحتوي على أكياس دم توائم فصيلة دم بايدن.

ويبلغ طول السيارة 5.5 متر ووزنها حوالي 9 أطنان، يصل سمك زجاج نوافذها إلى 13 سم ومزودة بهاتف يعمل من خلال الأقمار الصناعية، وتحتوي على بنادق رشاشة ومدفع لإطلاق قنابل الغاز.

وسيارة "الوحش" الحالية تم دخولها الخدمة عام 2018 كبديلة للنسخة السابقة التي كانت في الخدمة من 2009، وكان أول من استخدمها هو الرئيس السابق دونالد ترامب، وهناك أكثر من سيارة "الوحش" لدى الرئاسة الأمريكية بهدف التمويه أو الاستبدال حال وجود أعطال.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري زيارة إلى الشرق الأوسط تستغرق 3 أيام في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز الجاري، و تشمل الأراضي الفلسطينية و كيان الاحتلال والسعودية.



