تردد قناة لنا LANA TV الفضائية 2022 hd

تردد قناة لنا tv الجديد 2022 LANA، يبحث الآلاف من المتابعين العرب عن تردد قناة لنا السورية 2022، لتثبيتها على اجهزة الاستقبال الرقمية "الريسيفر"، و مشاهدة آخر الأخبار السورية و المسلسلات.

وتشهد القناة اهتمامًا واسعًا من عشاق المسلسلات العربية، لذلك يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في السطور التالية التردد الجديد لقناة لنا السورية، لكي يقومون بضبطه على أجهزة التلفاز الخاصة بهم بكل سهولة و يسر.

تردد قناة لنا tv الجديد 2022 السورية:

وتصدر تردد قناة لنا السورية LANA الجديد 2022 قناة lana plus محركات البحث عبر مواقع الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بعد تحقيقها نجاح كبير على مستوى الدراما.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12360

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تردد قناة لنا السورية LANA الجديد 2022 قناة lana plus

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

تردد قناة lana tv hd

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11373

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

وتعمل القناة على بث مسلسلاتها وبرامجها السياسية على مدار 24 ساعة، حيث سجلت نسبة عالية، لأنها تعرض العديد من المسلسلات المتنوعة التي يتابعها نسبة كبيرة من المشاهدين.

وتمكنت القناة من منافسة العديد من القنوات الفضائية المشهورة، نظراً لما تقدمه من محتوى مميز، والذي يساعد في جذب الأنظار إليها، وبالتالي تزداد نسبة مشاهدة قناة لنا السورية.