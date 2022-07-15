حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً السبت صافياً، حيث لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وعند منتصفها من ذلك بقليل في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية .

وفي ساعات المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً.

و يبقى الجو صافياً أيضاً يوم الأحد المقبل، و تبقى الحرارة دون تغير يذكر على أدائها وتبقى حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة و أعلى من ذلك بنحو الثلاثة درجات في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت .

ومع المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً.

و يكون الجو يوم الاثنين حاراً، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود جو حار في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية ، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية. الرياح تكون غربية الإتجاه وخفيفة السرعة.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو حاراً، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث يسود جو حار نهاراً في كافة المناطق . ونكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي خمسة الى سبعة درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تصل الحرارة في المناطق الغورية الشمالية ومناطق البحر الميت الى منتصف الأربعينات مئوية، ومع المساء يسود جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يكون الجو الأربعاء حاراً جداً، و تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحرارة الى شديدة الحرارة وتبقى الحرارة تحلق عالياً وأعلى من معدلاتها السنوية بنحو الستة درجات مئوية، ويسود جو حار جداً مع حرارة تصل الى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية.

و يحذر "طقس فلسطين" وبشدة من التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة .

و مساءاً يعتدل الطقس ويصبح لطيفاً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.