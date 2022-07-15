التفكجي: زيارة بايدن هي تطبيع كامل وخسارة للجانب الفلسطيني

أكد مدير الخرائط في مؤسسة بيت الشرق د.خليل التفكجي أن زيارة جو بايدن للمنطقة هي تطبيع كامل وخسارة للجانب الفلسطيني، مشيراً الى أن كل ما يتعلق بحل الدولتين أصبح هباء وكل ما تمخض عن الزيارة فقط تسهيلات وتصاريح وحياة اقتصادية.

و أوضح التفكجي في تصريح له مساء الجمعة أن الزيارة أكدت التزام أمريكا بأن القدس عاصمة الاحتلال وغير قابلة للتقسيم، وأكدت ذلك من خلال ما يسمى "اعلان القدس".

و اعتبر أن زيارة بايدن خدمة للاحتلال والرد العربي كان بزيادة التطبيع وفتح علاقات مباشرة مع الاحتلال، وأجواء مفتوحة من إسرائيل إلى السعودية وأصبح الفلسطيني هو الارهابي المنبوذ.

و بحسب التفكجي، فإن القضية الفلسطينية تحولت من قضية احتلال إلى معاملة إنسانية، و أن اجتماع بايدن مع عباس عقد في بيت لحم وليس بالقدس، وعباس أضعف من أن يلزم بعقد الاجتماع بالقدس.