الشرطة تضبط 82 شتلة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة في بيت لحم

ضبطت الشرطة مساء اليوم 82 شتلة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة في بلدة زعترة جنوب بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات للشرطة بالاشتباه بقيام أشخاص بزراعة أشتال الماريجوانا في بلدة زعترة جنوب بيت لحم، على الفور تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات تساندها قوة من شرطة المحافظة للمكان، وضبطت 82 شتلة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة، ويتراوح طولها من 15-40 سم وتم التحرز عليها.

وأضافت أن الشرطة تقوم لغاية اللحظة بإجراءات البحث والتحري حول الاشخاص الذين كانوا يقومون بالاعتناء بهده الأشتال لتقديمهم للعدالة .

وتناشد الشرطة المواطنين بضرورة التواصل مع الجهات المختصة أو الاتصال على الرقم (100) في حال الاشتباه بأي شخص يقوم بزراعة هذه الآفة التي تدمر المجتمع ..