رابط مباشر طريقة التسجيل سفير الجامعات في السعودية 2022 المعتمد من قبل وزارة التعليم في السعودية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن سفير الجامعات في السعودية 2022 والذي يساعد طلاب المملكة الراغبين بمتابعة تحصيلهم في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا خارج المملكة على اختيار الجامعة الخارجية المصنفة والمعتمدة من قبل الوزارة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم الشروط والتنبيهات للتسجيل في سفير الجامعات، ورابط مباشر طريقة التسجيل سفير الجامعات في السعودية 2022.

رابط مباشر طريقة التسجيل سفير الجامعات في السعودية 2022

شروط سفير الجامعات 2022

تعتبر الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية الجهة الوحيدة في وزارة التعليم العالي المخولة لتحديد الجامعات والكليات والبرامج المصنفة في جميع دول العالم وذلك بالرجوع إلى النظام التالي https://ru.moe.gov.sa أو مراسلة الإدارة.

يجب أن تتم الدراسة في المقر الرئيس للجامعة المصنفة وهذا لا يعني أن فروع الجامعات ضمن الجامعات المصنفة إلا إذا أشير إليها في قائمة الجامعات المصنفة.

في حالة اختلاف التخصص في المرحلة المراد دراستها عن المرحلة السابقة فيتطلب دراسة مقررات تكميلية (عدد ونوع تلك المقررات التكميلية يختلف حسب مدى الاختلاف في التخصص).

في حالة وجود تداخل في المتطلبات الدراسية بين مرحلة البكالوريوس والماجستير فلا بد من: ألا يتجاوز التداخل تسع ساعات حسب النظام الفصلي أو ما يعادلها من متطلبات الماجستير. أن تكون المتطلبات التي حصل فيها التداخل ضمن المستويات المتقدمة من برنامج البكالوريوس.

التأكد أن برنامج الدراسات العليا المراد دراسته هو برنامج أكاديمي للمتخصصين وليس برنامج مهني أو لغير المتخصصين (وأنه يؤهل لمرحلة الدكتوراه في حالة الماجستير) حيث تطرح بعض الجامعات المصنفة برامج لغير المتخصصين مثل برنامج (Master of Computing) في جامعة (University of Bradford) وهذا البرنامج لا يمكن معادلته بماجستير الحاسب الآلي لأنه لغير المتخصصين وهناك أمثلة أخرى مطابقة في عديد من الدول.

التأكد في حالة دراسة ماجستير القانون أن يكون لدى الطالب بكالوريوس في القانون أو الشريعة أو الأنظمة.

التأكد من أن البرنامج الدراسي المراد دراسته غير مخصص للطلبة الأجانب فقط (حتى لو كانت الجامعة ضمن الجامعات المصنفة).

التأكد من أن شهادة الدكتوراه الممنوحة للطالب تعتبر أعلى درجة في التخصص في البلد المانح لهذه الدرجة، حيث أن بعض الدول تمنح شهادات بمسمى دكتوراه وهي ليست أعلى درجة علمية في التخصص في ذلك البلد.

في حالة دراسة البكالوريوس المبنية على دبلوم مدته سنتان فيجب أن يدرس الطالب ما لا يقل عن 60% من برنامج البكالوريوس في الجامعة المانحة لدرجة البكالوريوس، على ألا تكون هذه الساعات (60 %) من ساعات السنة التحضيرية.

في حالة برنامج البكالوريوس الذي مدته ثلاث سنوات كما في بعض الدول (بريطانيا، استراليا، نيوزلاندا ...الخ) فيجب على الطالب الحصول على درجة الشرف (honours) حتى يمكن معادلتها بدرجة البكالوريوس كاملة، وفي حالة حصول الطالب على درجة (ordinary) او لم يذكر انها درجة شرف (honours) سوف تعادل له شهادته (بكالوريوس مدته ثلاث سنوات)، وبالنسبة للتخصصات الهندسية تعادل (بكالوريوس تقنية وليست هندسة)، أما تخصصات الطب وطب الأسنان فلا بد من دراسة خمس سنوات عدا سنة الامتياز.

الدراسة يجب أن تكون بلغة البلد ويستثنى من ذلك الدراسة باللغة الإنجليزية في البلدان غير الناطقة بها في حال كون الدراسة باللغة الإنجليزية.

لدراسة الطب وطب الأسنان تتطلب اللجنة ألا تقل مدة الدراسة لمرحلة البكالوريوس عن خمس سنوات بالإضافة إلى سنة الامتياز.

درجات الدكتوراه المهنية مثل Doctor of Medicine M.D. Doctor of Pharmacy Pham D Doctor of Juris JD Doctor of Optometry O.D. Doctor of Physical Therapy D.P.T. Doctor of Audiology Doctor of Veterinary Medicine D.V.M. يتم معادلتها بدرجة البكالوريوس فقط وليس الدكتوراه.

يتم معادلتها بدرجة البكالوريوس فقط وليس الدكتوراه. لا يتم احتساب مدة الرحلات العلمية ضمن الحد الأدنى المطلوب للإقامة في بلد الدراسة.

لا يتم احتساب مدة الدراسة للمقررات التكميلية ضمن الحد الأدنى المطلوب للإقامة في بلد الدراسة، إلا في حالة دراسة المقررات التكميلية المطلوبة للدرجة بالتزامن مع متطلبات الدرجة نفسها.

إذا التحق الطالب بمؤسسة تعليمية لدراسة الماجستير أو الدكتوراه وحسبت له مقررات كان قد درسها في بلد أخر، فلا يجوز أن يدخل في احتساب مدة الانتظام تلك الفترة التي قضاها في دراسة المواد المحولة، وإنما يجب عليه الانتظام في المؤسسة التعليمية الجديدة التي التحق بها وفقاً لما هو منصوص عليه في القواعد المنظمة لكل مرحلة دراسية.

عدم الالتحاق بالبرامج التي يتم طرحها من قبل كليات التعليم المستمر، أو تلك التي يتم طرحها في الفترة المسائية والتي تطرح لغير المتفرغين كليا للدراسة حتى لو كانت ضمن الجامعات المصنفة.

يتم معادلة شهادة الدكتوراه المسبوقة بدرجة الماجستير التنفيذي بإضافة ملاحظة انها مسبوقة بماجستير تنفيذي الى نص القرار.

برنامج سفير الجامعات الموصى بها 2022

برنامج سفير الجامعات الموصى بها هو برنامج إلكتروني تم تطويره من قبل وزارة التعليم السعودية بهدف مساعدة طلاب المملكة الراغبين بمتابعة تحصيلهم العلمي في الجامعات الخارجية على اختيار الجامعات المصنفة والمعترف بها من قبل حكومة المملكة، وتكمن أهمية برنامج سفير الجامعات الموصى بها في تخفيف الضغط الهائل الذي تتعرض له الجامعات المعتمدة داخل المملكة، والتي باتت عاجزةً في ظل الازدياد المضطرد في عدد خريجي المرحلة الثانوية عن استيعاب هذه الأعداد في برامجها الأكاديمية، وتعود فكرة البرنامج إلى قيام بعض الأهالي بإرسال أولادهم لمتابعة دراستهم في الجامعات الخارجية بشكل عشوائي الأمر الذي دفع بوزارة التعليم السعودي لتنظيم هذا الأمر من خلال إطلاق برنامج سفير الجامعات الموصى بها والذي يتضمن الكثير من المعلومات عن الجامعات الخارجية والتخصصات والنظام المتبع فيها.

رابط برنامج سفير الجامعات الموصى بها 2022

يمكن لطلاب المملكة العربية السعودية ممن حصلوا على شهادة التعليم الثانوي أو الجامعي ويرغبون بمتابعة تحصيلهم العلمي في الجامعات خارج المملكة الدخول إلى رابط برنامج سفير الجامعات الموصى بها 2022 “من هنا“، حيث تبدأ عملية الدخول إلى الرابط بقراءة الشروط والتنبيهات الخاصة ببرنامج سفير الجامعات الموصى بها، ثم الضغط بالموافقة على هذه الشروط والضغط على مربع “تصفح” للتمكن من دخول الموقع الإلكتروني للبرنامج لتصفح الجامعات المصنفة والمعتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية.

كيفية استخدام رابط برنامج سفير الجامعات الموصى بها 2022

يساعد رابط برنامج سفير الجامعات الموصى بها طلاب المملكة في اختيار الجامعات الخارجية المعتمدة من قبل الحكومة السعودية وذلك باتباع الخطوات التالية:

• الانتقال إلى برنامج سفير الجامعات الموصى بها

• الضغط بالموافقة على الشروط والتنبيهات، ثم الضغط على مربع “تصفح”، وذلك عند دخول الموقع للمرة الأولى فقط.

• تحديد الدولة المراد متابعة التحصيل العلمي في جامعاتها.

• تحديد الشهادة المطلوب الحصول عليها (بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه).

• الضغط على مربع “بحث”.

• الاطلاع على قائمة الجامعات المعتمدة من قبل المملكة.

• الضغط على الجامعة المرغوبة للاطلاع على التخصصات التي تقدمها الجامعة.

• التوجه نحو الموقع الإلكتروني للجامعة عبر الرابط المرفق للاطلاع على معلومات تفصيلية عن الجامعة.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن البحث بشكل أكثر تخصيصًا من خلال الضغط على مربع “بحث متقدم” وتعبئة البيانات المطلوبة.

الشروط برنامج سفير الجامعات الموصى بها 2022

حددت وزارة التعليم السعودية مجموعة من الشروط المرتبطة باختيار الجامعات المصنفة والموصى بها من قبل الوزارة على النحو التالي:

• تعتبر الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية هي الجهة الوحيدة في المملكة المخولة رسميًا لتحديد الجامعات والكليات والبرامج المصنفة في جميع دول العالم.

• يتوجب على الطالب الدراسة في مقر الجامعة المصنفة، إذ أن فروع الجامعة لا تعتبر مصنفة ما لم يتم ذكرها مباشرةً في قائمة الجامعات الموصى بها.

• يتوجب دراسة مقررات تكميلية عند اختلاف التخصص في المرحلة المراد دراستها عن المرحلة السابقة، ويختلف عدد ونوع المقررات تبعًا لكل تخصص.

• يتوجب مراعاة الأمور التالية عند وجود تداخل في متطلبات دراسة مرحلة البكالوريوس والماجستير:

o ألا يزيد التداخل عن (9) ساعات أو ما يعادلها من متطلبات الماجستير.

o أن تكون المتطلبات التي حصل فيها التداخل ضمن المستويات المتقدمة من برنامج البكالوريوس.

• يتوجب على الطالب التأكد من أن برنامج الدراسات العليا المراد دراسته هو برنامج أكاديمي للمتخصصين وليس برنامج مهني أو لغير المتخصصين.

• تتطلب دراسة تخصص ماجستير القانون في الجامعات المصنفة أن يكون الطالب حاملًا لشهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة أو الأنظمة.

• يتوجب على الطالب التأكد من أن البرنامج الذي يرغب التسجيل فيه غير مخصص للطلبة الأجانب فقط (حتى في حال كانت الجامعة مصنفة).

• يتوجب على الطالب التأكد من أن شهادة الدكتوراه الممنوحة في برنامج الدراسة هي أعلى درجة في التخصص في البلد المانح لهذه الدرجة.

• يتوجب على الطالب الذي يحصل على شهادة بكالوريوس مدتها (3) سنوات أن يحصل على درجة شرف حتى تتم معادلتها بدرجة بكالوريوس كاملة.

• يتوجب على الطالب الذي يدرس بكالوريوس مبني على دبلوم مدته سنتان أن يدرس ما لا يقل عن (60%) من برنامج البكالوريوس في الجامعة المانحة لهذه الدرجة شريطة ألا تكون هذه الساعات من ساعات السنة التحضيرية.

• تتم الدراسة في البرامج الأكاديمية بلغة البلد المستضيف، ويستثنى من ذلك الدراسة باللغة الإنجليزية في البلدان غير الناطقة بها في حال كون الدراسة باللغة الإنجليزية.

• يتطلب حصول الطالب على شهادة بكالوريوس في الطب وطب الأسنان ألا تقل مدة الدراسة عن (5) سنوات مع سنة امتياز.

• يتم معادلة درجات الدكتوراه المهنية التالية بدرجة بكالوريوس فقط:

o Doctor of Medicine M.D.

o Doctor of Pharmacy Pham D.

o Doctor of Juris JD.

o Doctor of Optometry O.D..

o Doctor of Physical Therapy D.P.T..

o Doctor of Audiology.

o Doctor of Veterinary Medicine D.V.M..

• لا تحتسب مدة الرحلات العلمية ضمن الحد الأدنى المطلوب للإقامة في بلد الدراسة.

إضافةً إلى مجموعة أخرى من الشروط التي يمكن الاطلاع عليها عن الدخول إلى موقع برنامج سفير الجامعات الموصى بها.

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