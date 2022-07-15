سعر الدولار الأميركي عالميا اليوم الجمعة 15 يوليو 2022.. تراجع طفيف

سعر الدولار الأميركي عالميا اليوم الجمعة 15 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار والذي تراجع في الأسواق الأميركية العالمية، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، على وشك ملامسة أدنى مستوى في 11 شهرا المسجل بالأمس، بصدد تكبد خامس خسارة أسبوعية على التوالي، بحسب وول ستريت جورنال .

سعر الدولار الأميركي عالميا اليوم الجمعة 15 يوليو 2022

ويضغط الارتفاع الواسع فى مستويات الدولار الأميركي بشدة على أسواق المعادن والسلع، خاصة بعد بيانات التضخم التاريخية فى الولايات المتحدة، والتي عززت من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة كبيرة خلال الفترة المتبقية من عام 2022.

وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1,700.61 دولار ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,710.29 دولار ، وسجلت أعلى مستوى عند 1,716.63 دولار .

سعر الذهب عالميًا

إلى ذلك تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، على وشك ملامسة أدنى مستوى في 11 شهرا المسجل بالأمس، بصدد تكبد خامس خسارة أسبوعية على التوالي، بحسب وول ستريت جورنال .

ويضغط الارتفاع الواسع فى مستويات الدولار الأميركي بشدة على أسواق المعادن والسلع، خاصة بعد بيانات التضخم التاريخية فى الولايات المتحدة، والتي عززت من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة كبيرة خلال الفترة المتبقية من عام 2022.

وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1,700.61 دولار ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,710.29 دولار ، وسجلت أعلى مستوى عند 1,716.63 دولار .