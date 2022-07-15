سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 15 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب عالميا تزامنا مع تراجع سعر الدولار الأمريكي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، على وشك ملامسة أدنى مستوى في 11 شهرا المسجل بالأمس، بصدد تكبد خامس خسارة أسبوعية على التوالي، بحسب وول ستريت جورنال .

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 15 يوليو 2022

ويضغط الارتفاع الواسع فى مستويات الدولار الأميركي بشدة على أسواق المعادن والسلع، خاصة بعد بيانات التضخم التاريخية فى الولايات المتحدة، والتي عززت من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة كبيرة خلال الفترة المتبقية من عام 2022.

وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1,700.61 دولار ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,710.29 دولار ، وسجلت أعلى مستوى عند 1,716.63 دولار .