روسيا تفرض عقوبات على 384 برلمانيا يابانيا

فرضت موسكو، اليوم الجمعة، عقوبات على 384 من أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الياباني، ليصبحوا على قائمة الممنوعين من دخول إلى روسيا.

وجاء في بيان الوزارة الخارجية الروسية: "تم اتخاذ قرار بمنع 384 عضوا من أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الياباني من دخول روسيا اعتبارا من 14 يوليو، وهم ممن اتخذوا موقفا غير ودي ومعاديا لروسيا، ووجهوا اتهامات لا أساس لها ضد بلدنا في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأوضحت موسكو أن هذا القرار مرتبط بفرض حكومة اليابان، في أبريل الماضي، عقوبات شخصية ضد مجموعة كبيرة من النواب في مجلس الدوما الروسي.