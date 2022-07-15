الرئيس الإيراني يوجّه رسالة تحذير للولايات المتحدة..!

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة الامريكية من أي خطوة خاطئة في المنطقة تتسبب بزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن رد بلاده سيكون صارمًا ومحكمًا ومباشرًا.

وقال رئيسي: "لا مجال للمطامع الصهيونية في هذه المنطقة، وأن قيام بعض الدول بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل لن يجلب الأمن للكيان الصهيوني".

وأضاف: "قوتنا العسكرية وإمكانياتنا وقدراتنا تجلب الأمن لهذه المنطقة؛ بينما التدخلات الأميركية والأجنبية في منطقتنا لن تعزز الاستقرار، بل ستؤدي إلى انعدام الأمن في المنطقة".

وبالتوازي مع تحذير رئيسي قال رئيس هيئة الأركان التابعة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: "إن بلاده تتعرض لتهديدات أمنية وعسكرية، وإن على القوات المسلحة الإيرانية أن تكون جاهزة لمواجهة هذه الحروب الصعبة والمعقدة".

وأضاف باقري: "إن إيران تواجه تهديدات أمنية ومسلحة في المناطق الحدودية مع أفغانستان، والمناطق الحدودية في شمال غربي البلاد، وأن على القوات المسلحة الإيرانية أن تكون جاهزة لمواجهة هذه التهديدات التي يراهن عليها العدو"