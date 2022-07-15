عشرات الألاف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال وعرقلته وصول المصلين إلى الأقصى.

وذكرت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 50 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة في "الأقصى" وسط إجراءات مشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد.

وتفرض سلطات الاحتلال قيودًا على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة، لأداء الصلاة.

وتنتشر شرطة الاحتلال في أرجاء الحرم القدسي، وسط إجراءات مشددة وتفتيش للمواطنين، كما تنتشر على الحواجز حول مدينة القدس، لمنع وصول الفلسطينيين من سكان الضفة إلى المسجد.