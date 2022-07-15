متظاهرون بالقدس يطالبون بايدن بمحاسبة قتلة أبو عاقلة

نظّم ناشطون فلسطينيون، الجمعة، وقفة في جبل الزيتون بالقدس المحتلة مطالبين بتحقيق "العدالة" للصحفية الفلسطينية- الأمريكية شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت في مايو/ أيار الماضي برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية.

وجرى تنظيم الوقفة على مقربة من مستشفى المُطّلَع "أوغستا فكتوريا" الذي زاره الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإعلان دعم شبكة مستشفيات القدس.

ورفع المشاركون بالوقفة صورة كبيرة لأبو عاقلة وطالبوا "بتحقيق العدالة ومحاسبة القتلة"، وهَتفوا من أجل "تحقيق العدالة لأبو عاقلة".

وكان بعض الصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا زيارة بايدن لمستشفى المُطّلَع قد ارتدوا قمصانا سوداء عليها صورة أبو عاقلة وكُتب عليها بالإنجليزية عبارة "العدالة لشيرين" و"حياة الفلسطينيين مهمة".

وسبق أن طلبت عائلة أبو عاقلة اللقاء مع الرئيس الأمريكي خلال زيارته ولكن لم يوافق البيت الأبيض على الطلب.

وفي المقابل فقد أجرى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن اتصالا مع العائلة ودعاها للقدوم الى واشنطن من أجل "الحديث عن القضية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في الرابع من يوليو/تموز الجاري نتائج تحقيق أجرته، حول حادث مقتل "أبو عاقلة"، وجاء فيه أنه لا يستطيع تحديد الجهة التي أطلقت الرصاصة التي تسببت في مقتلها.

وقُتلت أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، في 11 مايو/أيار 2022، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أصيبت برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحام للجيش "الإسرائيلي" بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.