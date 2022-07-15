أحدث تردد قناة L’Index لاندكس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن أحدث تردد قناة لاندكس الجديد، خاصة أنها تعتبر من القنوات الجزائرية التي حققت النجاحات البارزة في الكثير من الأوقات السابقة، لا سيما انها تقدم محتوى مميز يلائم جميع الفئات، كما انها وضعت لذاتها الأهداف المرجوة من البرامج التي تقدمها ومنها أن تظهر أبرز ما يبحث عنه المشاهد ويود معرفته في الوقت السريع ليكون دوماً على الاطلاع على الكثير من الأمور في الواقع، لذلك قرر فريقنا في فلسطين اليوم أن يقدم لكم أحدث تردد قناة L’Index لاندكس 2022.

أحدث تردد قناة L’Index لاندكس 2022

نبذة عن قناة لاندكس الجديد L’Index

تعتبر قناة لاندكس الجزائرية من أبرز القنوات الفضائية التي حققت نجاحا كبيرا جدا على مستوى الوطن العربي، حيث ركزت الإدارة العامة في هذه القناة على تحقيق أهدافها تدريجيا بشكل مبهر، وقد انطلق بث هذه القناة للمرة الأولى على القمر الصناعي نايل سات في عام 2013، كما ولقد وقع مقر قناة لاندكس الرئيسي في مدينة قسنطينة الجزائرية، ومؤسس هذه القناة هو الجزائري المعروف زبير مزازيغ، كما ولقد خصص لهذه القناة شعار منذ بداية تأسيسها وهي: “لاندكس..لكل جمهورية الجزائر”، وذلك اشارة الى حرص القناة على إرضاء المواطن الجزائري من خلال عرض كل ما يهمه على شاشة القناة

وتقدم قناة لاندكس العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة التي تمكنت من حوز اعجاب القطاع العريض من المشاهدين، بالإضافة إلى أنها تعرض العديد من البرامج المختلفة من برامج إخبارية سياسية وبرامج ثقافية واجتماعية وأخرى فنية ورياضية، كما وتغطي القناة اخبار كافة مناطق الجزائر أولا بأول، وتهتم قناة لاندكس بشكل خاص بأخبار مدينة قسنطينة.

تَردد قَناة لَاندكس 2022 الجديد

إن القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي حظيت بها قناة لاندكس الجزائرية تعود إلى المحتوى الشيق المميز الذي تقدمه القناة، حيث تعرض قناة لاندكس العديد من البرامج المتنوعة، فهي تعرض ثلة من البرامج الاقتصادية والإخبارية والاجتماعية والصحية والفنية والرياضية وغيرها من المجالات المختلفة، كما وتسعى جاهدة من أجل تلبية جميع الأذواق وتحقيق ميول كافة المشاهدون في الجزائر، كما ولقد تمكنت من جذب انتباه المشاهدين من كافة أنحاء الوطن العربي، حيث جعلت القناة من التنوع والحيادية من أهم مبادئها، ولعل ما لفت الأنظار لها هو تجديد ترددها بين الفترة والأخرى، ومن هنا نتعرف على تردد قناة لاندكس 2022 الجديد L’Index :

اسم القناة : L’Index

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10815

معامل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 7/8

الجودة : SD

الاستقطاب : أفقي

ما هو تَردد قَناة لَاندكس 2022

من الجدير بالذكر أن قناة لاندكس تهتم بتقديم البرامج الإخبارية، كما وترصد للجمهور كافة الأخبار التي تحدث فبي الشارع الجزائري والعربي على مدار 24 ساعة، كما أنها تهتم بعرض البرامج السياسية وتناقش فيها كافة الأمور التي تشغل المواطنين، ولعل أكثر ما يميزها هو أنها قناة جزائرية مجانية غير مشفرة، كما ويمكن مشاهدتها ومتابعة كافة البرامج التي تعرض عليها بمجرد استقبال ترددها على أجهزة الرسيفر الموجودة في المنزل، حيث جاء ترددها على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10815

معامل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 7/8

الجودة : SD

الاستقطاب : أفقي

برامج قناة لاندكس

تعتبر قناة لاندكس من أهم القنوات الفضائية التي تسعى جاهدة من أجل دعم الشعب الجزائري من خلال نقل المعلومات المختلفة له بخصوص الأخبار السياسية، حيث تمكنت من تكوين قاعدة جماهيرية نظرا لما تقدمه من محتوى هادف، ولعل من أبرز مميزات قناة لاندكس الفضائية ما يلي:

برنامج الموجز الإخباريّ

وهو برنامج يقدم مقتطفات سريعة لآخر الأخبار والمستجدات على الساحة المحلية داخل على الجزائر وعلى مستوى الوطن العربي.

برنامج حوار:

يستضيف هذا البرنامج نخبة من أهم السياسيين والخبراء في الاقتصاد ويتم عقد حوارات مثيرة للجدل وتتجاوز كافة الخطوط الحمراء لمناقشة كافة القضايا محط الاهتمام في الشارع الجزائري والعربي على حد سواء.

برنامج الفن 7:

برنامج فني يحل فيه الفنانون ضيوف ويروون قصص حياتهم وأهم محطاتهم الفنية.

خطوات تغيير تردد قناة لاندكس

بعد التعرف على تردد قناة لاندكس 2022 الجديد L’Index وجب التعرف على آلية استقبال تردد قناة لاندكس الجزائرية، حيث يجهل الكثير من الأفراد إضافة التردد على القمر الصناعي الخاص بهم، حيث يتم اتباع مجموعة من الخطوات التي بناء عليها سيتم إضافة تردد القناة من خلالها، ومن خلال ما يلي نوضح خطوات استقبال تردد قناة لاندكس في كافة أجهزة الاستقبال باستثناء بعض التغييرات البسيطة: