أكاديمي صهيوني: الجندي في "حزب الله" أكثر خبرة وتدريباً من الجندي "الإسرائيلي"

إعتبر الأكاديمي الصهيوني "إيال بينكو"، الخبير في الاستراتيجية العسكرية والاستخبارات، أنه عسكرياً،" ازدادت قوة حزب الله منذ عام 2006، بالإضافة إلى ترسانة الصواريخ والقذائف، يُعتقد أن المنظمة لديها أكثر من 100 طائرة بدون طيار".

وقال بينكو في حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، : "الجندي العادي في حزب الله أكثر خبرة وتدريباً من الجندي الإسرائيلي العادي. حزب الله جيش مُنظّم للغاية".

وأضاف :"لا تستطيع "إسرائيل" تحمّل حرب مع حزب الله، فستكون الخسائر هائلة. قوة حزب الله النارية كبيرة للغاية. وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت إسرائيل ستكون قادرة على التعامل معها".