ريال مدريد يدرس التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني يدرس إمكانية التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية :"إن ممثلي جناح الفريق البافاري، ليروي ساني، عرضوا اللاعب على مسؤولي الفريق الملكي في الآونة الأخيرة.

ولفتت الصحيفة، إلى حدوث ذلك أثناء المحادثات التي أجراها ريال مدريد بشأن انتقال مهاجمه الصربي السابق لوكا يوفيتش، إلى فيورنتينا الإيطالي.

ويُشار إلى أنه يرتبط يوفيتش بعقد مع ذات الوكالة التي تمثل الدولي الألماني، مما أتاح الفرصة لها بعرض موكلها على ريال مدريد.

ورغم ذلك، فإن ريال مدريد طلب الوقت لدراسة الأمر مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي لا يبدو عازما على استغلال هذه الفرصة.

جدير ذكره أنه يأتي ذلك في ظل تركيز إدارة الميرنغي برئاسة فلورنتينو بيريز، على عمليات البيع والتخلص من بعض اللاعبين الزائدين عن الحاجة هذا الصيف، أكثر من جلب لاعبين جدد.