تظاهرة أمام مستشفى المطلع بالقدس رفضًا لزيارة "بايدن"

تظاهر عشرات النشطاء الفلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، أمام مستشفى المطلع في مدينة القدس المحتلة؛ رفضًا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وخلال التظاهرة، رفع النشطاء، أعلام فلسطين ولافتات سوداء تذكر "بايدن" بأن حياة الشعب الفلسطيني مهمة، وأخرى تطالب بالعدالة لشيرين أبو عاقلة.

ويُشار إلى أنه تزامن ذلك مع انتشار كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق منطقة مستشفى المطلع بالكامل.

وكان قد وصل "بايدن" أول أمس الأربعاء إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتقى مسؤولين في حكومة الاحتلال، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثانية عشرة من ظهر اليوم، بمدينة بيت لحم لأقل من ساعة فقط.

جدير ذكره أن الزيارة الأخيرة التي أجراها جو بايدن إلى فلسطين في مارس/آذار 2016، عندما كان نائبًا للرئيس باراك أوباما، أعلن الاحتلال خلالها عن بناء 108 وحدات استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي مدينة القدس.