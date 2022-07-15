"فيسبوك" تختبر السماح بعمل 5 ملفات شخصية مرتبطة بحساب واحد

قالت شركة "ميتا" (Meta Platforms)، أمس الخميس :" إن شبكتها للتواصل الاجتماعي ("فيسبوك")، تختبر طرقا للسماح للمستخدمين بأن يكون لكل منهم ما يصل إلى خمسة ملفات شخصية".

ويُشار إلى أنه يعد هذا الإجراء تحولا كبيرا عن السياسة التي حافظت عليه الشركة منذ بدايتها وطالبت مستخدميها باتباعها والتي تشدد على ضرورة أن يعرف كل مستخدم نفسه "بالاسم الحقيقي".

وقالت الشركة في بيان لها :"إن تغيير المنتج "سيساعد الناس على بناء خبراتهم بحسب اهتمامتهم وعلاقاتهم".

وأضافت :" أنه سيتم ربط هذه الملفات الإضافية بحساب واحد لكل مستخدم وستستمر الشركة في مطالبة كل مستخدم بأن يكون له حساب واحد فقط".