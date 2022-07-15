رونالدو يتلقى عرضا مفاجئا.. فما هو؟

ذكرت تقارير صحفية، أن الشكوك لا زالت تحوم حول مصير النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويُشار إلى أنه عاد كريستيانو إلى صفوف "الشياطين الحمر" العام الماضي، لكن تألقه على المستوى الفردي أفسده فشل فريقه على المستوى الجماعي بخروجي خالي الوفاض، بالإضافة إلى فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة "ESPN" :"إن نادي أتلتيكو مدريد دخل سباق التعاقد مع صاحب الـ37 عاما، أملا في جلبه لملعب واندا متروبوليتانو".

أشارت الشبكة، إلى أن بايرن ميونخ ما زال خيارا محتملا للأسطورة البرتغالي، رغم نفي مسؤوليه اهتمامهم بضمه مؤخرا.

وسيكون صعبا على رونالدو ارتداء قميص الروخي بلانكوس، لا سيما أنه أسطورة ريال مدريد وهدافه التاريخي، مما سيجعل هذه الخطوة بمثابة خيانة بالنسبة لجماهير الميرينغي.

جدير ذكره أن رونالدو أمضى 9 سنوات داخل ملعب سانتياغو برنابيو قبل رحيله صوب يوفنتوس في 2018، وذلك بعدما سجل مع ريال مدريد 450 هدفا بكافة البطولات.