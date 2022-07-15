مستشارة حكومة الاحتلال توافق على تعيين رئيس جديد للأركان

وافقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف، على قيام وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، بإجراءات تعيين رئيس جديد للأركان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال نقلاً عن بهاراف :" بإمكانك تعيين رئيس أركان للجيش على الرغم من الانتخابات".

وبدورهم، عارض قادة من حزب الليكود هذا التعيين خلال الانتخابات.

وكان غانتس كان قد جمّد إجراءات تعيين خلف لرئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" الحالي، أفيف كوخافي، بطلب من المستشارة القضائية للحكومة.

ويُشار إلى أنه تنتهي ولاية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مطلع العام المقبل، حيث بدأ غانتس إجراءات تعيين خلف لكوخافي، الشهر الماضي.

وقال غانتس:" إنه تحدث مع المرشحين للمنصب، وهما الجنرالات أيال زامير وهيرتسي هليفي ويوئيل ستريك. وهؤلاء الثلاثة هم المرشحون المركزيون للمنصب".

وبحسب إذاعة الجيش :"فإن غانتس سيعقد جلسة اجتماعات جديدة مع المرشحين الثلاثة للمنصب - زامير وهليفي وستريك - كما سيستأنف المشاورات مع الجهات السياسية والقانونية والأمنية المعنية في هذا الإجراء، بما في ذلك وزير الحكومة، يائير لبيد، ورئيس المعارضة، نتنياهو".

وأشارت الإذاعة إلى أن المستشارة القضائية للحكومة طلبت فحص إمكانية تمديد ولاية كوخافي إلى حين انتخاب حكومة مستقرة توكل إليها مهمة التعيين، إلا أن غانتس شدد على أن "تأخير عملية التعيين سيضر بقدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد للتحديات الفريدة المتوقعة منه في عام 2023".