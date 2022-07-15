أجمل رسائل التهنئة بعودة الحجاج 2022، مع اقتراب عودة حجاج بيت الله الحرام إلى ديارهم من الديار الحجازية بعد أدائهم مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، يبحث الكثير من المتابعين ع رسائل وعبارات لتهنئة واستقبال الحجاج بعودتهم إلى ربوعهم، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن رسائل التهنئة عبر محركات البحث العالمية قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة هذا المقال بعنوان: أجمل رسائل التهنئة بعودة الحجاج 2022، ولمعرفة هذه الرسائل تابع المقال للنهاية، ونأمل ان ينال إعجابكم.

حج بيت الله

الحج هي مناسبة كبرى وهو ذهاب المسلمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج ويتقرب العبد بأداء مناسك الحج من الله عزّ وجلّ بنية خالصة له وليس للمفاخرة، وعند عودة الحجاج يستقبلهم الناس بالتهاني والتبريكات وتزيين الشوارع فرحاً بهم.

رسائل التهنئة بعودة الحجاج 2022

للكعبة البيت الحرام قلوبنا،تصفو وتظهر شوقها المكتوما،طاف العباد بها وصلوا خشعا،وترنموا بتلاوة ترنيما،وتجردوا في كل شي عندما،جاءوا وقد نالوا الثواب كريماً لبوا نداء الحق بالقلب الذي،سمع الأذان في السماء رخيمًا.

لبيك فاح الكون من نفحاتها،وتعطرت منها ربوع الوادي،لبيك فاض الوجد في قسماتها،وتناثرت فيها طيوف وداد

إذا أديت حقوق الله، وحجيت لبيت الله،وصليت على رسول الله،وحرصت على كتاب الله،تنال رضاء الله، ان شاء الله.

العيد يكمل، بقبول الله العمل،وبرجوعك يا حاج، يلتم والله الشمل.

بشراكم إجابة الدعوة ،وهنيئا ً لكم سقوط الذنوب.

يا حاج بيت الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

أجمل رسائل التهنئة بعودة الحجاج 2022

يا زاير بيت الله تروح وترجع بحفظ الله ولا تنسانا بالدعاء إن شاء الله

حجيت وربي يتقبل حسن النية والعمل نورت البلد برجعتك واسعدت الاقارب والأهل

يا هلا بيك وبرجعتك، وربي يتقبل حجتك، مغفور الذنوب إن شاء الله،كيوم أمك ولدتك

يا واقف بعرفات،ومستجاب الدعوات، لسه الوقت ما فات،تتذكرنا بالدعاء

أحلى عبارات استقبال الحجاج

يا واقف بعرفات ومستجاب الدعوات لسه الوقت ما فات تتذكرنا بالدعاء

مبروك الحج تقبل الله

الله يتقبل يا رب.

يا حاج جعل حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور وبتعبك مأجور وكل سنه لبيت الله تزور وحياتك كلها نور على نور .

يا زائر بيت الله العتيق اجعل كتاب الله لك رفيق واذكر ربك مع كل زفير وشهيق وقبل ما تنام ولما تفيق

وطهر قلبك ولسانك من كل مالا يليق يزول عنك كل ضيق .

اذا اديت حقوق الله وحجيت لبيت الله وصليت على رسول الله وحرصت على كتاب الله تنال رضاء الله ان شاء الله

حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ان شاء الله

الحج عباده فيه يتساوى الفقير مع الساده وفيه خير كثير وافاده لنا وللمسلمين ولبلدنا واقتصاده