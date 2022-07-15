إجلاء نحو 500 عائلة جراء حرائق عنيفة في المغرب

واصلت طواقم الإطفاء في المغرب، أمس الخميس، جهودها للسيطرة على ما لا يقلّ عن أربعة حرائق امتدت في مناطق حرجية في شمالي البلاد.

وقال مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية، فؤاد العسالي :" لم تسفر حرائق الغابات التي أججتها رياح عنيفة عن أي إصابات حتى الآن، لكنها تسببت في إجلاء قرابة 500 عائلة، "في إجراء وقائيّ"، في منطقتي العرائش وتازة".

وأضاف العسالي :"أن حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة".

وأوضح، أنه جرى إخلاء عدد من البلدات من سكانها وكانت أربع قاذفات مائية من طراز "كنداير" تابعة للجيش تعمل، بعد ظهر الخميس، فوق المناطق التي اندلعت فيها الحرائق قرب منطقة القصر الكبير.

وتابع العسالي :"إن الجهود متواصلة على أمل السيطرة على هذه الحرائق في الساعات المقبلة".

وكانت أتت النيران على آلاف الهكتارات من الغابات، منذ مساء الأربعاء، في إقليمَي العرائش ووزان، بحسب تقدير أولي، ويشارك في جهود مكافحة الحرائق مئات العناصر من الدفاع المدني والقوات المسلحة الملكية المغربية والدرك، بمساندة السلطات المحلية.

جدير ذكره أنه منذ أيام، تضرب المغرب موجة حرّ مع اقتراب الحرارة من 45 درجة مئوية، في سياق من الجفاف الاستثنائي وشحّ المياه.