ارتفاع سعر اليورو في الجزائر اليوم الجمعة 15-7-2022، ويكثر البحث عن أسعار الدولار واليورو في الجزائر خاصة من قبل التجار والمستثمرين الذين يتابعون باستمرار تحديثات العملات وغيرها، وبعد الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن أسعار الدولار واليورو عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال بعنوان: ارتفاع سعر اليورو في الجزائر اليوم الجمعة 15-7-2022، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

ارتفاع سعر اليورو في الجزائر

ارتفع سعر اليورو في الجزائر اليوم ، الجمعة 15-7- 2022 مقابل الدينار، لدى البنك المركزي والسوق السوداء.

سعر اليورو في الجزائر

صعد سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات، أمس، لدى البنك المركزي إلى مستوى 147.49 دينار للشراء، و147.54 دينار للبيع، مقابل 147.22 دينار للشراء، و147.30 دينار للبيع أمس، بحسب الموقع الرسمي لبنك الجزائر المركزي"bank-of-algeria.dz".

سعر اليورو في الجزائر لدى السوق الموازية

كما صعد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 180.62 دينار للشراء، و182.63 دينار للبيع، مقابل 180.50 دينار للشراء، و182.50 دينار للبيع أمس، بحسب منصة (exchangerates247) المتخصصة في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار في الجزائر

وتراجع سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، إلى 146.96 دينار للشراء، و146.98 دينار للبيع، مقابل 147.15 دينار للشراء، و147.16 دينار للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 175 دينارا للشراء، و175.06 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وهبط سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي لنحو 39.15 دينار للشراء، و39.16 دينار للبيع.

كما هبط سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند 40.01 دينار للشراء، و40.02 دينار للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 476.70 دينارا للشراء، و477.68 دينار للبيع.

توقعات نمو الاقتصاد

بالنسبة لسنة 2023، تتوقع مؤسسة بريتون وودز، الموجود مقرها بواشنطن، أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر إلى نسبة 2.4% أيضا، مقابل 0.1% فقط متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان قد حقق الاقتصاد الجزائري نموا 4% في سنة 2021، حسب صندوق النقد الدولي، الذي توقع في تقريره السابق نسبة 3.4% فقط.

ومن المتوقع أن يكون رصيد المعاملات الجارية للجزائر إيجابيا لأول مرة منذ عدة سنوات، ليستقر عند 2.9% من الناتج الداخلي الخام (مقابل -5.5 متوقع في أكتوبر/تشرين الأول)، قبل أن ينخفض إلى -0.2% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023.

ويمثل رصيد المعاملات الجارية -2.8% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، حسب التقرير، بينما توقع صندوق النقد الدولي نسبة -7.6% من الناتج الداخلي الخام.