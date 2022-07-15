انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 15-7-2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في الأردن، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج وغيرهم، وقد زادت مؤخراً عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل عن الموضوع، نتجية لذلك قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أن نقدم لكم مقال بعنوان: انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 15-7-2022، حيث يهم شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنه باستمرار، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية، آملين أن ينال على إعجابكم.

تراجع أسعار الذهب في الأردن

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات، اليوم الجمعة 15-7-2022، تزامنًا مع انخفاض "النفيس" عالميًا بضغط من قوة الدولار.

أسعار الذهب في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 24

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، إلى نحو 38.95 دينار (54.83 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق)، ليصل إلى مستوى 34.08 دينار (47.98 دولار).

تراجع أسعار الذهب في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 18

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، إلى 29.21 دينار (41.12 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.72 دينار (31.98 دولار).

تراجع أسعار الذهب في الأردن

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الأردن، تراجعًا إلى نحو 1.211 ألف دينار (1705 دولارات)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن، نحو 272.63 دينار (383.82 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 1% خلال تعاملات، أمس الخميس، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.