أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 15-7-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:38 ص
15 يوليو 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
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عاودت أسعار العديد من الخضروات انخفاضها في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 15-7-2022، وخاصة الخيار والبندورة بعد الارتفاع الطفيف الذي شهدته، فيما يواصل الدجاج انخفاض بينما يستمر ارتفاع سعر البيض.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 15-7-2022، كما يلي:

الرقم الصنف        السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 1.5
2 خيار 1
3 بصل 1.7
4 كوسا 2
5 باذنجان 1
6 فلفل 4
7 جزر 2
8 ثوم 6
9 ملفوف 2
10 زهرة 3
11 قرع 3
12 ليمون 4
13 ملوخية 1
14 فصوليا 4
15 بيض 14
16 دجاج 11
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7

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