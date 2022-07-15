عاودت أسعار العديد من الخضروات انخفاضها في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 15-7-2022، وخاصة الخيار والبندورة بعد الارتفاع الطفيف الذي شهدته، فيما يواصل الدجاج انخفاض بينما يستمر ارتفاع سعر البيض.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 15-7-2022، كما يلي: