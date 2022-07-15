عاودت أسعار العديد من الخضروات انخفاضها في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 15-7-2022، وخاصة الخيار والبندورة بعد الارتفاع الطفيف الذي شهدته، فيما يواصل الدجاج انخفاض بينما يستمر ارتفاع سعر البيض.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 15-7-2022، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|1.5
|2
|خيار
|1
|3
|بصل
|1.7
|4
|كوسا
|2
|5
|باذنجان
|1
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|2
|8
|ثوم
|6
|9
|ملفوف
|2
|10
|زهرة
|3
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|4
|13
|ملوخية
|1
|14
|فصوليا
|4
|15
|بيض
|14
|16
|دجاج
|11
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.7