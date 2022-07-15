الطقس: إنخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 15-7-2022، أن يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام نهارأً. ويسود خلال النهار جو صيفي معتدل نسبياً في معظم المناطق ما عدا الأغوار التي ستشهد جو حار الى شديد الحرارة الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية والله تعالى أعلى وأعلم

السبت: 16-7-2022

لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وعتد منتصفها من ذلك بقليل في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية . ومع المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 17-7-2022

تبقى الحرارة دون تغير يذكر على أدائها وتبقى حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة و أعلى من ذلك بنحو الثلاثة درجات في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت . ومع المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً. والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 18-7-2022

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود جو حار في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية ، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية. الرياح تكون غربية الإتجاه وخفيفة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.