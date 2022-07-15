سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 15 يوليو 2022

سعر صرف الدولار في سوريا خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 يوليو تموز 2022، استقر سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وبلغ سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 3960 ليرة للشراء، و3995 ليرة للبيع، وهو نفس سعر إغلاق الأمس، بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا.

وعن سعر الدولار اليوم في حلب مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سجل نحو 3950 ليرة للشراء، و3985 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

واستقر سعر اليورو اليوم في سوريا خلال التداولات لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 4018 ليرة للشراء، و4059 ليرة للبيع.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 4743 ليرة للشراء، و4795 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 1053 ليرة للشراء، و1066 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 1075 ليرة للشراء، و1088 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 12874 ليرة للشراء، و13013 ليرة للبيع.