بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة 15-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة الموافق 15-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة حول التعرف على سعر الذهب في مصر بجميع العيارات حيث جاءت الأسعار يوم أمس على النحو التالي: عيار 21 يسجل 990 جنيه للجرام، وعيار 24 : 1133 جنيها، وعيار 18 : 848 جنيها والجنيه الذهب 7920 جنيها وأونصة الذهب 1713 دولار وفي هذه المقالة سوف تتعرفون على الأسعار الجديدة بمجرد الوصول إلى نهاية المقالة التي نقوم يوميا بنشرها حتى يتمكن كافة المستهلكين والباعة من التعرف عليها وعن التفاصيل فوهو على النحو التالي:

بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 222,857 شراء 222,286

عيار 22 بيع 204,286 شراء 203,762

عيار 21 بيع 195,000 شراء 194,500

عيار 18 بيع 167,143 شراء 166,714

عيار 14 بيع 130,000 شراء 129,667

عيار 12 بيع 111,429 شراء 111,143

الاونصة بيع 6,930,857 شراء 6,913,086

الجنيه الذهب بيع 1,560,000 شراء 1,556,000

الكيلو بيع 222,857,143 شراء 222,285,714

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

في المقابل فقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 138,197 ليرة $55.00

سعر الذهب عيار 22 126,682 ليرة $50.42

اسعار الذهب عيار 21 120,925 ليرة $48.13

اسعار الذهب عيار 18 103,650 ليرة $41.25

سعر الذهب عيار 14 80,615 ليرة $32.09

سعر الذهب عيار 12 69,099 ليرة $27.50

اسعار أوقية الذهب 4,297,933 ليرة $1,711

اسعار جنيه الذهب 967,404 ليرة $385.03

اسعار كيلو الذهب 138,197,198 ليرة $55,003

سعر الذهب في مصر لحظة بلحظة

بكام سعر الذهب في مصر النهارده عيار 18

في حين وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

13 يوليو 140,152 122,636 105,116 81,756 70,076

12 يوليو 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 يوليو 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 يوليو 140,863 123,258 105,649 82,171 70,432

9 يوليو 140,863 123,258 105,649 82,171 70,432

8 يوليو 140,782 123,188 105,589 82,124 70,391

7 يوليو 140,726 123,138 105,546 82,091 70,363

6 يوليو 140,621 123,046 105,467 82,029 70,310

5 يوليو 142,915 125,054 107,188 83,368 71,458

4 يوليو 146,106 127,846 109,582 85,229 73,053

في نهاية المقالة التي نتحدث بها حول بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة الموافق 15-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .