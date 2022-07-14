طالع أسعار الذهب في الأسواق الجزائرية بتعاملات اليوم الجمعة 15 يوليو 2022

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 15 يوليو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في مختلف الدول، و يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب حول العالم، خصوصاً التجار و الأشخاص المقبلين على الزواج، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار الذهب في الجزائر في التعاملات الصباحية ليوم الجمعة 15 يوليو تموز 2022، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في الجزائر، تزامنًا مع انخفاض "النفيس" عالميًا بضغط من قوة الدولار.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، في تعاملات اليوم، إلى نحو 8.068 ألف دينار (54.83 دولار).

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولًا في الأسواق)، ليصل إلى مستوى 7.060 ألف دينار (47.98 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، إلى 6.051 ألف دينار (41.12 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.707 ألف دينار (31.98 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر، خلال تعاملات الجمعة، تراجعًا إلى نحو 250.929 ألف دينار (1705 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر، نحو 56.481 ألف دينار (383.82 دولار).

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 1% خلال تعاملات اليوم، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.