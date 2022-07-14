سبب وفاة ايفانا ترامب الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب! من هي إيفانا ترامب؟ ويكيبيديا

سبب وفاة إيفانا ترمب زوجة دونالد ترمب السابقة، أعلنت وسائل اعلام عربية وعالمية قبل دقائق خبر وفاة زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ايفانا ترمب، فقد اكدت مصادر مطلعة أن ايفانا ترامب توفيت مساء اليوم الخميس 14 يوليو 2022، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية اثرت على صحتها بشكل كبير.

سبب وفاة إيفانا ترمب زوجة دونالد ترمب السابقة

لم تذكر وسائل الاعلام بعد سبب وفاة زوجة دونالد ترامب السابقة، فجميع المعلومات الواردة حول هذا الخبر تخص وفاتها فقط، حيث أعلنت صحف اجنبية وعربية خبر وفاتها قبل دقائق من الآن، وقد خيم الحزن على الشارع الأمريكي بسبب وفاتها.

من هي ايفانا ماري ترامب ويكيبيديا ولدت ايفانا في بلدة مورافيا بمدينة زلين، تشيكوسلوفاكيا، والدها يدعى ميلوش ووالدتها تدعى ماري، شجعها والدها في سن مبكرة جدا في رياضة التزلج نظرا لموهبتها الفريدة. في أوائل سنة 1970 دخلت جامعة كارلوفا في براغ.

وإيفانا ماري ترامب سيدة أعمال أمريكية، تشيكية الأصل، ومؤلفة وناشطة اجتماعية وعارضة أزياء سابقة، اشتهرت بأنها الزوجة السابقة لرجل الأعمال والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ولها منه 3 أبناء، دونالد ترامب الابن، وإيفانكا، وإريك.

سبب وفاة زوجة دونالد ترامب الاولى

اكد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب لوسائل الاعلام الاجنبية مساء الخميس خبر وفاة زوجته السابقة ام ابنته ايفانكا، وهي السيدة ايفانا ماري ترامب، وقد نعاها الكثير من السياسيين الامريكان، لما لها من تاريخ طويل مع زوجها رئيس الولايات المتحدة.

و تساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اسباب وفاة ايفانا ترامب زوجة ترامب السابقة، فلم تذكر وسائل الاعلام اي شخص بخصوص سبب الوفاة، وجميع المعلومات الواردة تبين انها قد كانت مريضة قبل وفاتها.