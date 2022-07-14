البطنيجي: القاء القبض على المشتبه به في إطلاق النار شمال قطاع غزة

أصدر المتحدث باسم الشرطة، ايمن البطنيجي يصدر توضيحاً حول شجار عائلي شمال غزة، تخلل اطلاق نار قتل فيه مواطن و طفلة من عائلة واحدة.

و قال البطنيجي في تصريح له مساء اليوم الخميس: "متابعةً لحادثة مقتل مواطن وطفلة من عائلة واحدة شمال غزة مساء اليوم، فقد ألقت الشرطة القبض على المشتبه به بإطلاق النار وهو (ج، ق) 26 عاماً، وصادرت السلاح المستخدم في الواقعة".

و بحسب البطنيجي، فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجاني قام بقتل والد زوجته نتيجة خلاف عائلي بينهما، وقد قتلت طفلة أخرى بسبب إطلاق النار، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.