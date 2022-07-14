دعوات لإعمار المسجد الأقصى غدًا بعد أداء صلاتي فجر وجمعة

انطلقت دعوات مقدسية، اليوم الخميس، للحشد والمشاركة في إعمار المسجد الأقصى المبارك بالقدس بعد صلاة الفجر والجمعة في الأقصى.

وحثت الدعوات على إعمار الأقصى، تأكيدًا على الرفض لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الدعوات بعد يوم من زيارة بايدن للمنطقة، والتي لاقت رفضًا شعبيًا وفصائليًا واسعًا.

وشهدت مدينتي نابلس ورام الله، اليوم الخميس، تظاهرات رافضة لزيارة بايدن للمنطقة وللمواقف الأمريكية من القضية الفلسطينية.

ودعت لجنة التنسيق الفصائلي وفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني في بيت لحم للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية ضد السياسة الأمريكية في المنطقة والانحياز للاحتلال، غدا الجمعة الساعة 12 ظهرا.

وتتواصل الدعوات لإعمار المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه والرباط فيه، في ظل الاستهداف المتواصل له ومخططات التهويد وتهديدات الحفريات.