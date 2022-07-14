الاحتلال يعطي الضوء الأخطر لأمريكا للتقدم في صفقة جزيرتيْ "تيران" و"صنافير"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن "إسرائيل وافقت أخيرًا على الخطوط العريضة للاتفاق مع الولايات المتحدة والسعودية ومصر حول نقل السيادة على الجزيرتين الاستراتيجيتين في البحر الأحمر "تيران وصنافير" للسعودية".

أكد مسؤولان إسرائيليان، أن "إسرائيل اليوم أعطت الولايات المتحدة "ضوء أخضر" للتقدم إلى اتفاق حول هذا الموضوع، بما يمهد الطريق لإعلان خطوة التطبيع السعودية المتوقعة خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية نهاية الأسبوع".

وأشار المسؤولان، إلى أن "الخطوط العريضة النهائية للصفقة تم تسليمها إلى إسرائيل من قبل الولايات المتحدة أمس وتمت الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء يائير لابيد، ووزير الجيش بيني غانتس ، وهيئة الأمن القومي، ووزارة الخارجية ومؤسسة الأمن".