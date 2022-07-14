اطلاق رابط للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في غزة و الضفة: موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 في فلسطين

موعد اعلان نتائج الثانوية العامة 2022 في فلسطين برقم الجلوس، ينتظر الآلاف من طلاب و طالبات الثانوية العامة في فلسطين اعلان نتائج الثانوية العامة، توجيهي، و ذلك بعد ان انتهى الطلبة من تقديم الامتحانات النهائية قبل عدة أيام.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة (توجيهي) 2022 في فلسطين

و شهدت محركات البحث عبر الانترنت عمليات بحث كبيرة، و تزداد عمليات البحث يوماً بعد يوم عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 في فلسطين، و لا سيما أن الامتحانات في هذا العام شهدت الكثير من المشكلات التي واجهت طلبة الثانوية العامة كما طرأت عدة تغييرات على نمط الامتحانات المعهودة، حيث تم تغيير مفاجئ على الأسئلة الاختيارية الى أسئلة مقالية في الامتحانات الأخيرة، مما أدى لحالة من الغضب في صفوف طلبة الثانوية العامة 2022 و ذويهم.

و يخشى طلبة الثانوية العامة 2022 في فلسطين أن تكون نسبة النجاح في هذا العام منخفضة، على الرغم من التطمينات التي أطلقتها وزارة التربية و التعليم، و التي أكدت فيها أن عملية تصحيح الاختبارات و التغييرات التي طرأت على مناخ و نمط الاختبارات ستكوم=ن في مصلحة الطلبة، و أن نسبة النجاح ستكون مماثلة للسنوات الماضية.

وكان مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد أكد أن التقديرات بأن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين ستكون جاهزة قبل نهاية تموز/ يوليو الجاري".

وقال عواد "الأمور سارت بشكل جيد حتى اللحظة، وهناك بعض التحديات وكانت بالأساس بتدخل من الاحتلال في القدس ".

رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022 في فلسطين برقم الجلوس

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط فحص نتائج التوجيهي 2022 للطلاب في فلسطين بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بالإضافة إلى الطلاب في الخارج الذين تقدموا للامتحانات برفقة نحو 84 ألف آخرين بالداخل.

و للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 فور الإعلان عنها اضغط هنا